Post social di Pamela Prati che rivela il terribile lutto subito in queste ore dalla sua famiglia: la showgirl non si dà pace.

Una terribile notizia ha sconvolto la giornata di Pamela Prati. La showgirl, volto noto della tv italiana, ha annunciato via social un tragico lutto subito in famiglia. In queste ore è morto suo nipote. Non ci sono troppi dettagli sull’accaduto ma il messaggio della donna è davvero straziante.

Pamela Prati annuncia il terribile lutto

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita”. Sono queste le primissime parole che Pamela Prati ha affidato ad un post su Instagram per annunciare la morte di suo nipote. La donna ha deciso di salutare per l’ultima volta il giovane senza dare ulteriori dettagli su cosa sia davvero accaduto.

“Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”.

Sono già tantissimi i messaggi di condoglianze arrivati alla showgirl della tv. Tra i volti noti che tra i primi hanno voluto mandare un abbraccio virtuale si vedono Laura Chiatti, ma anche Manila Nazzaro ed Alessandro Pierelli.

Anche nelle stories Instagram l’ex donna del Bagaglino ha pubblicato lo stesso scatto accompagnato da una frase con musica in sottofondo: “Amore di zia, te ne sei andato per sempre… siamo devastati dal dolore”.

Di seguito il post della Prati su Instagram:

