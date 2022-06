Ore di relax, divertimento e molta sensualità per Belen e Cecilia Rodriguez che hanno passato qualche giorno con le amiche.

Niente di meglio che un paio di giorni di relax, lontane dalle fatiche del lavoro e soprattutto dal caos della città. Ecco Belen e Cecilia Rodriguez che si sono dirette alla volta del Lario in compagnia di un gruppetto di amiche. I momenti di divertimento delle due argentine e dell’intero gruppo – tutto al femminile – hanno attirato le attenzioni dei seguaci social. Il motivo è abbastanza evidente dando uno sguardo alle stories su Instagram delle donne…

Belen e Cecilia Rodriguez: curve mozzafiato e cocktail in piscina

Belen Rodriguez

Hanno scelto una villa con piscina e idromassaggio vista lago di Como per rilassarsi con le amiche. Parliamo, come anticipato, di Belen e Cecilia Rodriguez che sono partite nelle scorse ore insieme a Martina, Antonia, Patrizia, Pamela e Cristina per un weekend all’insegna del riposo ma anche del divertimento e un po’ di “alcol”.

Era stata Belen ha raccontato le intenzioni del gruppo: “La situazione è questa: stiamo partendo solo donne per un weekend molto… intenso, stimolante”. Con lei, come detto, sua sorella Cecilia ma anche l’amica Martina con un piede fasciato per un incidente prima della partenza: “Grazie Belen per essermi passata sopra il piede con la ruota della macchina. Per fortuna ne ho due. Cominciamo bene”, le parole della donna.

Una volta arrivate a destinazione, però, ecco iniziare la “festa”. Le donne, tutte in bikini e con un calice in mano, si sono divertite a chiacchierare in libertà. Alcuni dei loro momenti sono stati immortalati con delle foto ma soprattutto con delle stories in diretta su Instagram. Bellissime e affascinanti, le sorelle Rodriguez e le loro amiche hanno fatto colpo sui tanti seguaci che le seguono per un primo party in piscina.

Poi, ecco il momento della cena dove, anche in questo caso, non mancano i calici di vino ed in generale le bollicine. Staremo a vedere come andrà a finire la vacanza al femminile…

Il divertimento di questi giorni è stato anche confermato dalla bella Cecilia che in un recente post Instagram ha spiegato: “In questo meraviglioso posto per farci qualche giorno solo donne”:

Riproduzione riservata © 2022 - DG