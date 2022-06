Barbara D’Urso torna a fare l’attrice: la novitÃ 

Novità per Barbara D’Urso che tra rumors sul rapporto teso con Mediaset e futuro in tv tornerà a fare l’attrice molto presto.

Interessanti news sul futuro di Barbara D’Urso. La nota presentatrice televisiva, per la quale nelle scorse settimane c’erano stati diversi rumors in merito ad una rottura con Mediaset, si appresta a fare un ritorno al passato, almeno lavorativamente. Infatti, dalle ultime indiscrezioni, la showgirl tornerà a fare l’attrice.

Barbara D’Urso torna a fare l’attrice: la novità

Barbara D’Urso

Secondo quanto si apprende da Davidemaggio.it e da Today, Barbara D’Urso si appresta a tornare a fare l’attrice. La conduttrice di Canae 5 sarà di nuovo protagonista in vesti ben diverse da quelle a cui siamo stati abituati negli ultimi anni.

Carmelita tornerà al suo vecchio grande amore: il teatro. La D’Urso, infatti, sarà protagonista di Taxi a Due Piazze, uno spettacolo ideato da Ray Cooper con la regia di Chiara Noschese che debutterà nella primavera del 2023. Al suo fianco ci sarà anche Rosalia Porcaro.

Se in televisione il ruolo della presentatrice nella prossima stagione televisiva sarà ridotto rispetto al passato, ecco che Barbara potrà compensare con questa nuova/vecchia avventura da attrice.

Gli amanti della conduttrice la potranno seguire quindi non solo a Pomeriggio 5 nella fascia pomeridiana di Canale 5 ma anche appunto in teatro. In tv, invece, per ora non sono stati confermati né ‘Domenica Live’, né ‘Live-Non è la D’Urso’ così come anche ‘La Pupa e il Secchione’ su Italia Uno, programma ancora in forse.

Intanto la showgirl su Instagram si sta preparando all’estate. Di seguito il suo ultimo post:

