L’ex concorrente del GF è di nuovo incinta, lo annuncia su Instagram con una foto che evidenzia le sue rotondità e poi svela il sesso del secondo bambino.

La bella ex gieffina ha annunciato sui social di essere di nuovo incinta. La foto con il suo primo figlio Francesco e una vestito che mostra chiaramente il suo pancione. Rossella Intellicato decide anche si svelare il sesso del futuro bimbo e riceve tantissimi like e auguri dai suoi.

Il bellissimo annuncio di Rossella Intellicato

Come riporta Fan Page: “Come era accaduto anche per la prima gravidanza, anche stavolta Rossella Intellicato ha deciso di annunciare il lieto evento a 34 settimane, ovvero quasi 7 mesi di gestazione. Ma oltre a rivelare il fatto di essere in dolce attesa, l’ex gieffina ha anche reso noto il sesso del nascituro e come lei stessa scrive, utilizzando un hashtag, si tratta di un secondo maschietto“.

La foto dell’annuncio di Rossella

Un post molto semplice quello dell’ex gieffina che rivela però anche il sesso del nascituro. Un altro fiocco blu per la sua bellissima famiglia, così Francesco avrà un fratellino. Il primo figlio è arrivato a dicembre del 2020, dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne lo aveva tanto desiderato. Tardava ad arrivare ma Rossella non ha mai perso le speranze di coronare il suo sogno da mamma e ora è in attesa di un altro piccolino. Quello che emerge è che la Intellicato si fermerà a due bambini, almeno così ha detto scherzosamente taggando il compagno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG