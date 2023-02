La querelle tra Giulia Salemi e il cast della serie tv Mare Fuori si è conclusa: l’influencer e gli attori hanno fatto pace.

Solo pochi giorni fa, Giulia Salemi si era resa protagonista di alcune dichiarazioni poco felici sugli attori del cast di Mare Fuori. In un intervento radiofonico, l’influencer aveva raccontato di averli incontrati in aereo al rientro da Sanremo e di essere rimasta delusa dal loro comportamento. “Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle”, aveva commentato, scatenando così la reazione dell’interprete di Ciro in Mare Fuori: “Cosa non si fa per un po’ di hype”.

Giulia Salemi, pace con il cast di Mare Fuori

Quanto accaduto aveva ceato una polemica in rete tanto che Giulia Salemi si era vista costretta a ritrattare scusandosi per le dichiarazioni fatte.

“Quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice. In quel momento ero una fan 15enne. E visto che mi sono sentita ignorata, mi è rimasto lì. Io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e mi dispiace per la situazione che si è creata”, aveva detto lei.

La pace è stata poi ufficializzata nel corso della Fashion Week milanese cui l’influencer ha partecipato ritrovando alcuni componenti del cast di Mare Fuori.

“Abbiamo fatto pace”, ha scritto Artem – nella serie Pino – a corredo di una foto che lo ritrae con la Salemi e con Maria Esposito e Antonio Orefice. “Amm’ apparat…!”, gli ha fatto eco l’influencer, che si è mostrata più tardi in un TikTok con l’interprete di Rosa Ricci.

