È indubbio che nella famiglia di Chiara Ferragni e Fedez si sia rotto qualcosa dopo il Festival di Sanremo 2023. I due non si mostrano insieme sui social da settimane e le apparizioni pubbliche sottolineano uno sguardo quasi triste rispetto a quello cui i fan sono sempre stati abituati. La Ferragni, impegnata con la Fashion Week milanese, è apparsa nella serata di ieri, 22 febbraio, alla sfilata di Etro, ma il suo sorriso era davvero molto tirato.

Solita regalare sorrisi sgargianti ai fan che la aspettano in occasione degli eventi pubblici e ai fotografi appostati sul red carpet, Chiara Ferragni è apparsa meno smagliante del solito.

In occasione della sfilata cui era stata invitata, è scesa dal van blindato e si è fermata qualche minuto per concedersi agli obiettivi dei fotografi e ai saluti dei sostenitori.

Qualche sorriso, ma molto tirato, un saluto breve e poi di corsa alla sfilata. Come è apparso a molti, però il volto della Ferragni era quasi provato e molto meno solare del solito.

La crisi con Fedez è ormai evidente agli occhi di tutti e lo stesso rapper, in occasione della presentazione del podcast Wolf, si è mostrato talmente in ansia da balbettare.

