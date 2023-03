Cosa è successo davvero tra Alvin e Ilary Blasi? Non è dato saperlo, per ora, certo è che certi messaggi dell’inviato fanno molto discutere…

Sono ormai settimane che si parla di un rapporto tesissimo tra Alvin e Ilary Blasi anche in vista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi in partenza ad aprile. Si era discusso di frizioni e ultimatum a Mediaset riguardo la presenza o meno dell’uomo per il reality. Ora, proprio il diretto interessato ha scelto di pubblicare un post social decisamente forte.

Alvin e la lite con Ilary Blasi: le parole

Alvin e Ilary Blasi

“Ilary e Alvin non si sopportano più”, era stato detto solamente poche settimane fa sul rapporto tra la Blasi e l’inviato de L’Isola dei Famosi. Non solo. Ci sarebbe stato pure un ultimatum: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”.

Parole e indiscrezioni che nessuno dei diretti interessati aveva mai confermato o smentito. Almeno fino ad ora dato che l’uomo, su Instagram, ha pubblicato una foto emblematica che mostra la sua chat con la Blasi e dei messaggi audio.

Ma è la didascalia al suo post a far parlare: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”, ha scritto l’uomo con vari hashtag come #adessobasta, #masipuò #dopotutto, #delusione.

Proprio gli hashtag darebbero spazio all’interpretazione del suo post. Per molti, infatti, si tratta solo di uno scherzo e di un modo per respingere le cattive voci su una lite forse inventata. Per altri, invece, l’inviato dell’Isola starebbe minacciando proprio la conduttrice e sarebbe pronto a rivelare qualcosa, forse, proprio cosa avrebbe portato alla tensione tra i due. Staremo a vedere.

Di seguito il post Instagram dell’uomo dove si possono leggere anche i commenti dei vari utenti che pensano si tratti, in realtà, di uno scherzo per smentire la presunta lite:

