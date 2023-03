Potrebbero esserci già una infelice conclusione per quanto riguarda la storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Le parole della donna…

Sembravano felici e inseparabili e, magari, lo sono ancora. Eppure tra Melissa Satta e Matteo Berrettini qualcosa non torna. Almeno stando ad alcuni messaggi pubblicati via social dalla ex Velina che farebbero ipotizzare a dei malumore se non, addirittura, già alla fine della relazione.

Melissa Satta e Matteo Berretti, è già finita?

MELISSA SATTA

Sebbene le cose sembravano andare a gonfie vele tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, in queste ore qualcosa ha fatto venire dei dubbi che sia realmente così. In modo particolare i seguaci della bella ex Velina mora di Striscia la Notizia si sono accorti di alcune stories su Instagram della donna con dei pensieri decisamente particolari.

“Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola”, ha scritto in un messaggio la donna. Poi, come se non bastasse, ecco anche una seconda storia: “Parlatene. Parlatene sempre. Di Tutto. Perché i silenzi sono pietre e le pietre, una sull’altra, diventano un muro. E i muri dividono le persone”.

Specie questa seconda massima sembra quasi essere una frecciata diretta a qualcuno di preciso. In tal senso potrebbe proprio essere il giovane tennista.

La coppia si stava frequentando da qualche tempo, si parla di mesi, ma nessuno dei due ha mai ufficializzato la relazione. La Satta e l’atleta erano stati visti a Montecarlo insieme per San Valentino e in altre circostanze e sembravano piuttosto felici.

Ecco perché questi messaggi social della donna sembrano quasi essere un fulmine a ciel sereno.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con un look speciale per la MFW:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG