Alcune stories social su Instagram della nota Clio MakeUp hanno preccupato i fan. Cosa è successo alla famosa beauty influencer?

La conosciamo sempre bella e sorridente ma le difficoltà della vita, sua e delle persone a lei care, non è sempre rose e fiori come capita a tutti. Parliamo di Clio MakeUp che, evidentemente, è alle prese con un momento complesso del quale ha voluto parlare, seppur non in modo dettagliato, con i suoi fan social.

Clio MakeUp in lacrime: che succede?

Clio Zammatteo

Come detto, Clio Zammatteo, per tutti solo Clio MakeUp, sta attraversando un momento un po’ delicato, probabilmente per qualche problema di salute di un suo caro o di un suo amico.

La donna, infatti, via social nelle sue stories Instagram, ha raccontato ai fan quanto sta vivendo. Dopo esser scoppiata in lacrime senza entrare nei dettagli della vicenda, la donna ha detto: “È bello sentirsi parte di qualcosa e non sentirsi soli, spero che passi questo periodo, che la persona che sta male migliori”.

Una frase che in un certo senso ha rassicurato i fan – ben 3,4 milioni su Instagram – della beauty influencer che, però, sono rimasti ancora in dubbio su cosa realmente stia vivendo la donna.

Ad ogni modo nelle più recenti stories, la simpatica influencer è parsa più serena e ironica con le figlie Grace e Joy (rispettivamente di 5 e 2 anni), con le quali ha scherzato e fatto qualche gag per far divertire loro in primis ma anche i suoi tanti seguaci.

La speranza è che molto presto possa raccontare cosa sia accaduto e, possibilmente, dare anche un lieto fine al suo racconto. Intanto non resta che seguire i suoi consigli, farne tesoro e prendere spunto per le varie occasioni.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della donna nel periodo di Sanremo:

