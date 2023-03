Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis c’è di nuovo del tenero? La domanda è sorta spontanea a molti, dopo che la ragazza, qualche settimana fa, aveva pubblicato delle storie su Instagram in qualche modo legate all’ex fidanzato. Ora, a parlare della questione, ci ha pensato Fabrizio Corona, sul settimanale Chi.

L’ex coppia di Uomini e Donne aveva fatto sognare migliaia di spettatori con la loro storia d’amore, che è durata per diverso tempo anche dopo la fine del programma. Dopo un tradimento di lui, però, la coppia si era ufficialmente lasciata. Ora Damante è fidanzato con Elisa Visari, ma alcune indiscrezioni arrivate da Fabrizio Corona fanno pensare che tra i due ex fidanzati sia tornato del tenero.

Pare infatti che Elisa abbia scoperto sul cellulare di Damante alcuni messaggi compromettenti tra lui e la De Lellis. Dopo una scenata, lo stesso Damante avrebbe invitato Elisa ed andare via da casa.

Queste le parole dell’ex re dei paparazzi, che ha parlato della vicenda al settimanale Chi: “Elisa scopre le chat sul cellulare del fidanzato che, infastidito, la caccia di casa. La Visari si vendica mandando gli screen a Carlo Gussalli Beretta. Lui però preferisce tacere per paura anche se ormai è troppo tardi perché la bomba è sganciata”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram