Da Frizzi a Vianello, da Costanzo a Corrado: i conduttori tv che hanno lasciato un segno indelebile

Da Maurizio Costanzo, morto recentemente, ad Alberto Castagna, Fabrizio Frizzi e Raimondo Vianello: ecco alcune delle più importanti figure che ci hanno lasciato una grande eredità.

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo nasce a Roma il 28 agosto 1938 e ci lascia tristemente il 24 febbraio 2023, sempre a Roma. Il suo nome e il suo personaggio resteranno impressi nella mente e nel cuore di ogni italiano. Maurizio Costanzo cresce con il sogno di diventare giornalista, e questo desiderio prende forma alla giovanissima età di diciotto anni quando, nel 1956, intraprende la sua carriera come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Tanti i programmi per i quali l’amatissimo Costanzo verrà ricordato, ma impossibile non citare il Costanzo Show, andato in onda per la prima volta nel 1982. Nel 1995 si sposa con Maria De Filippi, donna dalla quale non si separerà mai più, fino alla sua morte, e alla quale dedica queste parole d’amore: “Sei la donna della mia vita, vorrei morire tenendoti la mano”. Addio Maurizio Costanzo, sei stato tanto e tanto di te verrà ricordato. Grazie.