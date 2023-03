È morto a 39 anni il tiktoker Michele “Naspi”, che sulla piattaforma condivideva video per i suoi 200.000 followers.

Michele Rossiniello, conosciuto su TikTok come “Naspi” è morto a soli 39 anni. Il tiktoker di Foggia è venuto a mancare ieri, per ragioni ancora da chiarire. Sui social sono già migliaia i commenti e i messaggi che lo ricordano.

Michele “Naspi”, morto a 39 anni

Michele “Naspi” Rossiniello, 39 anni, ha pubblicato gli ultimi video sul suo account TikTok solo poche ore fa. Video che includono sketch comici e frammenti della sua vita quotidiana a Foggia. In un video, ha mostrato la sua ring light, una luce circolare con un attacco per smartphone usata per creare video sui social media. Il ragazzo è venuto a mancare ieri ma le cause della sua morte non sono ancora chiare. Con il suo account su TikTok @michelenaspi, Michele aveva guadagnato circa 200.000 follower e 9,5 milioni di like.

Dopo la notizia della sua morte il suo profilo TikTok è stato inondato di messaggi di cordoglio. Il suo ultimo video ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni, e ci sono già centinaia di commenti sotto di esso come: “Michele ho seguito la tua live ieri sera, volevi salutare tu al mattino la Tesy, per poi andare a lavorare….top love, come dicevi tu”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG