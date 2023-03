Fedez con delle storie IG è tornato sui social e ha raccontato la verità su quello che gli è successo.

Dopo la lunga assenza sui social di Fedez è tornato attraverso delle storie IG e ha raccontato quello che gli è successo nelle ultime settimane. Inizia così il suo racconto: “Ciao a tutti, eccomi qua dopo una lunga lunga assenza. Un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma, eccomi qua a raccontarmi quello che mi è successo”.

E continua: “Ci tengo a raccontarvi quello che mi è successo, è giusto che vi racconti io quello che mi è successo. Devo partire da un po’ indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico, e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia saluta mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo psicofarmaci che ho cambiato in questo periodo fino a provarne uno che proprio non era indicato a me”.

“Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino a darmi dei tic nervosi alla bocca, e non permettendomi di parlare in modo libero. Avendo questo farmaco dato degli effetti collaterali molto forti ho dovuto sospenderlo senza scalarlo. Mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound“.

Fedez

Fedez spiega cosa è l’effetto Rebound

Fedez ha quindi spiegato di cosa si tratta l’effetto rebound, affermando che oltre a dargli un senso di annebbiamento a livello cognitivo, gli ha dato dei forti spasmi alle gambe che gli hanno impedito per molti giorni di camminare. Afferma quindi: “Ho perso 5 kg in 4 giorni”.

“Questo periodo mi ha fatto capire quanto voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e quanto soprattutto su mia moglie, è l’unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo. Mi spiace che abbia dovuto subito una tempesta di m**** mediatica”. E chiude: “Questo è quanto, questo è il riassunto dei miei due mesi di m****. Ci tenevo a ringraziare mia moglie, perchè ha dovuto badare alla famiglia in questo periodo”.

Fedez ha poi pubblicato un post dedicato alla moglie Chiara Ferragni scrivendo: “Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita (come una grave malattia o un grande lutto) abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva e non trascurate le vostre emozioni ne quelle delle persone che vi stanno accanto.

Un abbraccio

Federico”

