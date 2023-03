Al GF Vip non mancano le polemiche. Caos attorno a Edoardo Donnamaria per alcuni atteggiamenti nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Si sta arrivando alle fasi conclusive del GF Vip ma anche ora non mancano le polemiche e le situazioni delicate come nel caso dei recenti comportamenti tenuti da Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi. Il ragazzo, infatti, seppur apparentemente scherzando, ha usato “la forza” nei confronti della giovane donna sua fidanzata (o ex?). Atteggiamenti che il web ha condannato con svariati utenti che ne hanno chiesto la squalifica.

Edoardo Donnamaria fa discutere: il web chiede la squalifica

Edoardo Donnamaria

Dopo la puntata del 27 febbraio del GF Vip, quando Edoardo Donnamaria aveva litigato con Antonella Fiordelisi per aver toccato il seno di Nicole Murgia, il ragazzo ha iniziato a comportarsi in modo decisamente diverso con la giovane donna. Alcuni atteggiamenti non sono passati inosservati ai telespettatori e al web che ne ha condannato fermamente le azioni chiedendo persino la squalifica.

Infatti, come ben documentato in varie clip presenti sui social, in molti casi il volto di Forum ha assunto un atteggiamento definitov dal web “aggressivo” e “violento”.

Donnamaria, infatti, nei confronti di Antonella ha iniziato a “rubare” baci e a bloccarla con la forza, sebbene lui fosse sempre col sorriso. Per il mondo social non una cosa bella da vedere e al limite, appunto, delle molestie. “Non ci sono più dubbi! Va cacciato via!”, ha scritto qualche utente. “Secondo me andrebbe richiamato e andrebbero presi dei provvedimenti”.

Altri utenti ci sono andati giù piuttosto pesantemente: “Ma è completamente ammattito”, “La faccia di Antonella. Ha paura, si vede”. “Ma Edoardo è da squalifica!”.

Staremo a vedere cosa deciderà a tal proposito Alfonso Signorini che potrebbe prendere delle decisioni drastiche sul ragazzo.

Di seguito alcuni post su Twitter di alcuni utenti che fanno riferimento agli atteggiamenti del ragazzo:

C’è un limite a tutto se Antonella dice ripetutamente “BASTA” “NO” lo scansa con le mani sposta la testa!

La faccia di Anto spaventata! la vedete o no?

EDO continua CON MODI AGGRESSIVI! Queste sono MOLESTIE! #gfvip #fiorde #donnalisi #FUORIDONNAMARIA @SBruganelli pic.twitter.com/35Tf3pPVeh — A (@Ana__15) March 3, 2023

