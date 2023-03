Ancora voci di crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ma questa volta, seppur indirettamente, arriva la foto verità. Come stanno le cose.

Nelle ultime ore erano tornate prepotentemente in auge le voci sulla possibile crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia, secondo i rumors che si erano creati, sembrava non attraversare un momento ottimale e ci sarebbe stato anche un indizio a confermarlo. Niente di più sbagliato, dato che i diretti interessati, ed in questo caso il conduttore, hanno, di fatto, dimostrato come stanno davvero le cose.

Stefano De Martino in crisi con Belen? La verità

Stefano de Martino

La coppia era tornata insieme con la voglia di viversi in modo molto più “privato” rispetto a prima e così è stato. Forse, anche troppo. Infatti, proprio l’assenza di “prove” della presenza di Stefano De Martino con Belen Rodriguez alla festa di compleanno dell’argentina aveva portato tutti a confermare le voci di crisi.

Peccato che, dopo i rumors di crisi dovuto proprio a questa festa ipoteticamente senza il conduttore, sia stato lo stesso ex ballerino di Amici a smentire tutto.

In che modo? L’uomo, nelle sue stories Instagram, ha postato una foto di Belen affacciata ad una grande finestra con sullo sfondo il lago di Como.

I due hanno, quindi, trascorso il fine settimana con la famiglia Rodriguez in occasione del compleanno di Veronica Cozzani, la mamma dell’argentina. Con loro Luna Marì (la figlia avuta dalla showgirl con Antonino Spinalbese), Santiago, Cecilia, Ignazio Moser, Debora Togni e Jeremias.

Insomma, a chi aveva ipotizzato l’assenza di Stefano e aveva dato il là a rumors di crisi, è andata male. I due erano insieme al resto della famiglia. Crisi smentita definitivamente…

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del conduttore con Belen protagonista:

Riproduzione riservata © 2023 - DG