Dopo essere tornati insieme da circa un anno, sembrerebbe che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stiano nuovamente allontanando: cosa è successo?

Sembrerebbe proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano di nuovo in crisi, dopo poco più di un anno dopo il loro riavvicinamento. Gli indizi arrivano dai social, dove la coppia non si fa più vedere insieme come un tempo. Inoltre, Belen Rodriguez non era presente al funerale di Maurizio Costanzo insieme a Stefano. Nelle scorse ore, poi, un nuovo indizio sembra confermare la crisi.

Belen e Stefano, l’indizio della crisi

Ieri sera, infatti, c’è stato il compleanno della mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani. Alla festa erano presenti tutti i Rodriguez, chi mancava? Proprio Stefano De Martino. Il ballerino non ha presenziato alla festa insieme a Belen, e ovviamente questo ha subito suscitato la curiosità di tutti, vista l’importanza dell’evento.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

All’evento c’erano tutti: da Ignazio Moser, il compagno della sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, a Debora Togni, la fidanzata del fratello Jeremias. Stefano invece non era presente. Potrebbe essere impegnato con le prove del suo nuovo spettacolo teatrale, ma è anche vero che non si sono visti insieme sui social da mesi.

Se confermato, sarebbe il terzo addio della coppia in undici anni. Si sono separati la prima volta nel 2015, poi di nuovo nel 2020. Sono tornati insieme a gennaio del 2022, quando Belen era diventata mamma di Luna Marì, avuta da un altro uomo. Da un anno sembrava che la loro famiglia fosse di nuovo unita, per la felicità del loro figlio Santiago, nato nel 2013. Ma adesso sembra che qualcosa si sia incrinato di nuovo.

