Ad un passo dal Serale di Amici, ecco la scelta dei professori che hanno deciso di eliminare il ballerino Paky.

C’era grande fermento per le ultime maglie da assegnare agli alunni di Amici di Maria De Filippi in vista del Serale e adesso sono arrivati anche i verdetti. Uno di questi è triste, almeno per quanto riguarda il ballerino Paky. Il ragazzo, infatti, è stato eliminato.

Amici, Paky eliminato

Maria De Filippi

Dopo le varie interrogazioni da parte dei professori e le esibizioni dei ragazzi di Amici, ecco anche i verdetti tanto attesi. Uno di questi riguarda il ballerino Paky. Il ragazzo, che in settimana aveva sollevato alcuni dubbi e si era sfogato con la maestra Celentano, è stato eliminato.

Niente Serale, quindi, per lui che ha dovuto dire addio alla scuola e alla possibilità di prendere parte all’atto conclusivo del talent show. I professori non lo hanno scelto per il finale del programma.

Lo sfogo prima dell’eliminazione

“Io da quando sono qua dentro mi sento migliorato tanto, ma se guardo le classifiche vedo una discesa. Non capisco perché!”, aveva detto Paky in settimana parlando con l’insegnate di danza Alessandra Celentano.

“C’è sempre stato un sali e scendi di tutti. Sei arrivato da poco e hai fatto poche gare. Bisogna vedere come andrà la situazione, ma devi continuare ad essere te stesso”, aveva replicato la Celentano.

Ancora il ballerino: “Sono entrato perché il mio obiettivo è il serale, ma questa esperienza mi sta formando anche in altro. Sono qua per mio padre perché lo voglio rendere fiero di me perché lui ha dato tanto per me e per me non arrivare al serale sarebbe un fallimento. E’ un risultato che lui vuole tanto e quando io arrivo ultimo penso a lui e mi sento non alla sua altezza. Non ho vissuto niente di facile nella mia vita, la situazione a casa non è mai stata bella perché mia mamma non c’è più e sono cresciuto senza una mamma. Avevo 13 anni quando è morta”.

Di seguito anche il post Instagram con le sue recenti parole:

In puntata Veronica Peparini ha detto al ballerino: “Hai molte potenzialità ma sei tanto giovane e devi prendere in considerazione lo studio. Devi ampliare la tua mente e la tua danza!”

Alessandra Celentano poi, gli ha detto: “Qui nessun professore si prende le proprie responsabilità, quindi lo faccio io. Ho deciso di mandarti a casa”. Paky ha voluto commentare: “Ringrazio per l’opportunità, voglio ringraziare tutti e mi scuso per i miei comportamenti passati”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG