Ad un passo dal Serale, ecco la decisione dei professori su alcuni alunni. Mezkal è stato eliminato ma Rudy Zerbi ha fatto un grande gesto.

Ormai ci siamo: Amici di Maria De Filippi è giunto alla fase che tutti attendono, quella del Serale. Ai professori il compito di assegnare le ultime maglie e, di conseguenze, anche di eliminare gli alunni che non saranno quindi protagonisti dell’atto conclusivo del talent show. Tra chi ha ricevuto la brutta notizia, anche Mezkal, eliminato. Il giovane, da poco entrato, però, ha avuto una grande opportunità in vista del futuro voluta da Rudy Zerbi…

Amici, opportunità per Mezkal: eliminato ma…

Maria De Filippi

Come detto, ad un passo dal Serale di Amici, i professori hanno dovuto prendere delle decisioni importanti su chi far entrare o meno all’atto conclusivo del programma. In tal senso nella puntata odierna, spicca l’eliminazione di Mezkal. Il giovane cantante, appena 18enne, era da poco entrato per volontà di Rudy Zerbi. Proprio il professore ha detto: “Ho fatto un errore di valutazione, non sul talento ma sul tempo che manca al serale. Per questo mi assumo la responsabilità di dirti che il tuo percorso termina qui”. Poi, però, una richiesta…

Appena dopo aver annunciato la sua eliminazione, proprio il professore di canto ha deciso di concedergli una nuova occasione.

Il maestro ha chiesto ufficialmente a Maria De Filippi la possibilità che il cantante possa ripresentarsi ad Amici a settembre e quindi partecipare alla prossima edizione del talent show dall’inizio.

Proprio Maria ha accettato. Per Mezkal si tratta quindi di una grandissima chance che compensa, in parte, l’amarezza per il mancato accesso al Serale.

Probabilmente Rudy Zerbi ha compreso di aver fatto un errore a farlo entrare troppo tardi nella scuola e per non “bruciare” un bel talento, ha optato per questa opportunità davvero rara.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della trasmissione con il ragazzo protagonista:

