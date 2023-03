Pippo Baudo, dopo molto tempo lontano dalla televisione, ha fatto un collegamento con Paola Perego e Simona Ventura a Citofonare Rai 2.

Pippo Baudo è apparso oggi nella trasmissione domenicale “Citofonare Rai 2”, condotta da Paola Perego e Simona Ventura. Il celebre presentatore, un volto storico della televisione italiana, ha partecipato al programma attraverso una chiamata telefonica, cosa che non accadeva da tempo. “Eccomi qua, ciao Simona, ciao Paola”, sono state le sue parole.

Pippo Baudo, il collegamento con Perego e Ventura

Pippo Baudo non si era fatto sentire in televisione da molto tempo, ma questa mattina Simona Ventura e Paola Perego lo hanno accolto in diretta: il famoso presentatore si è collegato telefonicamente con lo studio per salutare i telespettatori e anche Michele Guardì, regista e autore televisivo.

A causa dei problemi di audio della telefonata, è stato difficile capire le parole di Baudo. Nonostante questo, per Paola Perego e Simona Ventura è stato un grande onore averlo nel loro programma. Simona Ventura ha anche condiviso l’evento su Twitter, definendolo “un onore immenso”.

Nelle scorse settimane le condizioni di salute di Pippi Baudo avevano preoccupato molto dopo le lacrime in diretta di Pippo Balistreri a Italia Sì, ma il conduttore aveva tranquillizzato tutti: “Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”

