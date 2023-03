Rudy Zerbi, trovandosi d’accordo con Alessandra Celentano, si è scontrato con i professori di Amici che secondo lui proteggono esageratamente i loro allievi. Dopo aver eliminato il cantante Mezkal, ha parlato della possibilità di non portare nessuno dei suoi allievi al serale.

Nella puntata di oggi domenica 5 marzo, Rudy Zerbi ha deciso di eliminare il cantante Mezkal. Nonostante fosse stato propria sua la decisione di avere l’allievo all’interno della scuola, il professore si è reso conto del poco tempo a disposizione del cantante prima del serale. Queste le sue parole: “Ho fatto un errore di valutazione, non sul talento ma sul tempo che manca al serale. Per questo mi assumo la responsabilità di dirti che il tuo percorso termina qui”.

View this post on Instagram

Dopo l’eliminazione del cantante, Rudy ha aggiunto di trovarsi molto d’accordo con le parole della Celentano, che poco prima aveva eliminato Paky dicendo: “Qui nessun professore si prende le sue responsabilità, quindi lo faccio io e ti dico che sei eliminato”. Rudy Zerbi ha ripreso il discorso della professoressa dicendo: “C’è troppo buonismo tra i professori. Tutti proteggono esageratamente i propri allievi. Io posso decidere di portare al serale entrambi i miei due concorrenti, di portarne solo uno o nessuno dei due”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram