Nella puntata di ieri di C’è posta per te, la commovente storia di Roberta e Alessio, mamma e figlio. Lei vuole riallacciare i rapporti, ma lui chiude la busta.

Nella puntata del 4 marzo di C’è posta per te, è stata raccontata la storia di Roberta e Alessio. La donna ha chiesto aiuto al programma perché desiderava riallacciare i rapporti con suo figlio, che non vedeva da ben tre anni. Il ragazzo sembra infatti non accettare la relazione della madre con David, un uomo di 17 anni più giovane e di colore. Il ragazzo, però, non riesce e perdonarla e chiude la busta.

C’è posta per te, la storia di Roberta e Alessio

Roberta e Alessio non hanno più un rapporto da più di tre anni, dopo che la donna si è fidanzata e ha avuto un bambino da David, un ragazzo di 17 anni più giovane e di colore. La mamma, durante la puntata, ha cercato di far ragione il figlio: “Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce. Mi manca sentirmi chiamare mamma, visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. La mamma è una sola e nessuna può prendere il suo posto.

Alessio sembra essere fermo sulla sua posizione… #CePostaPerTe pic.twitter.com/jkwxZDbseh — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 4, 2023

Dal canto suo, Alessio ha spiegato: “Io le ho detto ‘O me o lui’ e lei ha risposto che non poteva finire una relazione di due anni. Non mi manca, non la voglio vedere. David mi è indifferente come è indifferente lei. Mi vergognavo perché sembrava che uscisse con un amico mio. Ho detto che per me è morta, ma la morte non la auguro a nessuno“.

Dopo un tentativo da parte di Maria di far riallacciare i rapporti tra mamma e figlio, Alessio ha voluto chiudere la busta. Alle lacrime disperate della madre, ha risposto: “È brava a fare la vittima. Guardarla? No, non me ne frega niente di lei. Non la voglio neanche vedere”.

