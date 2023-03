Il Serale di Amici di Maria De Filippi è l’obiettivo di tutti i concorrenti del talent show approdati nella Scuola lo scorso settembre. Ballerini e cantanti ambiscono ad ottenere la maglia dorata per poter accedere di diritto alla fase che segnerà il loro ingresso nel mondo del lavoro. Così, dopo aver consegnato la felpa del Serale alla cantante Angelina, i professori hanno deciso di premiare altri cantanti e ballerini in gara.

Nel corso della puntata di oggi, domenica 5 marzo, sono stati tre i ballerini che si sono conquistati di diritto il passaggio alla fase più delicata del programma.

Oltre a Samu, che è uscito vincitore dalla sfida cui era stata sottoposto, anche Mattia e Alessio hanno potuto esultare indossando la felpa più ambita del talent show di Canale 5.

Non solo ballerini, però. Anche altri due cantanti si sono aggiunti alla lista di coloro che potranno contendersi la vittoria del montepremi finale.

Wax e Federica, infatti, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: anche per loro i professori hanno ritenuto giusto l’arrivo al Serale.

Non tutti, però, hanno gioito nel corso del pomeridiano di oggi: Paky e la new entry Mezkal sono stati eliminati dai professori e rispediti a casa. A Mezkal, però, Rudy Zerbi ha fatto una proposta, subito accettata da Maria…

