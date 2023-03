Recentemente, Giulia Salemi ha pubblicato una storia sulla sua pagina Instagram in cui ha comunicato ai suoi seguaci di non sentirsi al meglio. L’influencer ha lavorato duramente negli ultimi tempi, dividendo il suo tempo tra la radio e la televisione, soprattutto durante la settimana del Festival di Sanremo. Solo ora sta cercando di riposarsi un po’, ma con ai suoi fan ha rivelato di stare poco bene.

Giulia Salemi ha pubblicato una nuova storia su Instagram in cui comunica di non sentirsi bene da due giorni a causa di un’emicrania. Nella storia, l’influencer appare con gli occhiali da sole e un viso sofferente, e scrive: “È tornata la mia emicrania da due giorni”. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Giulia ha avuto un periodo molto impegnativo tra radio e televisione, con la partecipazione alla settimana di Sanremo.

Inoltre, essendo costretta a spostarsi spesso per lavoro, prende molti treni alla settimana, tanto che ha recentemente scherzato su Instagram chiedendo a Trenitalia una carrozza riservata solo a lei. Giulia Salemi è l’opinionista social del GfVip ed è molto amata dal pubblico del reality show.

