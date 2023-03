Dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e dopo un periodo di crisi e di rottura, Sara Sahimi e Sonny di Meo avevano annunciato di essere tornati insieme e di volersi sposare. La coppia ha celebrato oggi il matrimonio.

View this post on Instagram

