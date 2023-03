Nel salotto di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Lorella Cuccarini, che ha parlato del rapporto con la sua famiglia, con i suoi figli e con la nonna e sopratutto con suo marito, Silvio Testi. Quest’anno la coppia festeggia 32 anni di matrimonio.

Festeggiano quest’anno 32 anni di matrimonio la Cuccarini e sua marito Silvio Testi. La coppia si è sposata nel 1991, ad agosto, con un matrimonio “in segreto”. Hanno infatti invitato tutti i loro amici fingendo di festeggiare semplicemente un compleanno. Sul rapporto con il marito dopo tanti anni, ha spiegato: “Tra di noi, nonostante siano passati 32 anni, c’è ancora tanta complicità. Ci capiamo solo guardandoci negli occhi, non servono parole”.

View this post on Instagram

Per quanto riguarda i figli, sono 4: Sara, nata nel 1994, Giovann, nato nel 1996 e 2 sono gemelli, Chiara e Giorgio, nati nel 2000. Sulla possibilità di diventare nonna, risponde subito senza pensarci: “Certo, subito! Io sono pronta. Vorrei tanto diventarlo”.

Sul rapporto con sua nonna, Maddalena, dice: “Era una donna affettuosa e fortissima, una vera combattente. Avrei voluto un decimo della sua forza!“

Ha anche parlato del suo rapporto con Pippo Baudo, ringraziandolo di cuore per averla voluta nella conduzione di ben due edizioni del Festival di Sanremo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram