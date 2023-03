Kekko ospite a Verissimo si è aperto e ha parlato della sua depressione, di come ne è uscito e della sua esperienza a Sanremo.

Il frontman dei Modà ha parlato nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato della sua malattia, la depressione, di come l'ha affrontata, di come ne è uscito e della sua esperienza a Sanremo.

Kekko a Verissimo,

C’è un giorno preciso, il 29 aprile. Kekko ha spiegato: “Ero nel letto e non riuscivo a piegare le gambe. Non riuscivo ad alzarmi. Hanno pensato ad un’influenza, era ancora periodo Covid. Hanno poi chiamato il neurologo, pensando a qualche malattia grave. Il medico ha spiegato “non c’è traccia di alcuna malattia degenerativa, ma hai una forte depressione. La depressione ha spento il cervello e ti ha colpito i muscoli”. Ero sconvolto, sono sempre stato un combattente”.

Kekko ha spiegato che passava le giornate sul divano, si alzava solo per mangiare ma poi doveva subito tornare a sdraiarsi: “Avevo paura anche a farmi la doccia. I primi giorni prima di iniziare le cure con i farmaci pensavo di morire”.

Poi, verso maggio, il cantante ha spiegato che ha iniziato a sentire i benefici del farmaco. Ha sentito che la sua vita stava ricominciando e ha deciso di chiedere alla sua fidanzata, Laura Silvestre, di sposarlo.

Ha poi concluso: “È un percorso lungo, so che non finirà domani mattina. Ma sto meglio. Mi imbarazza essermi fatto vedere in questo modo, la perdita di sicurezza mi ha lasciato dentro qualche strascico ma alla fine sono un essere umano e non posso darmi colpe.”

Durante la puntata ha voluto parlare anche la figlia di Kekko, Gioia, con una lettera commovente: “Ciao papà, sai quanto ti amo. A Sanremo ti ho visto forte. Ami la musica e questo lo so. Quando scrivi una nuova canzone la prima persona a cui la fai sentire sono io, e ti ringrazio per questo. So che non posso capire quello che hai passato, ma ora so che stai meglio e spero che presto mi porterai a Disneyland.”

