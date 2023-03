Spinalbese ha parlato a Verissimo del rapporto con la sua piccola Luna Marì, avuta con Belen Rodriguez, e della sua esperienza al GF Vip.

Antonino Spinalbese, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, si è aperto parlando del rapporto con la figlia Luna Marì, rivista dopo i mesi passati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Oltre a questo, ha parlato del rapporto con Belen Rodriguez, dal primo incontro fino ad un augurio per il futuro.

Antonino Spinalbese, il rapporto con Belen e con Luna Marì

Ha fatto il giro del web il video dell’abbraccio tenerissimo tra Spinalbese e la figlia Luna Marì, avvenuto dopo mesi di lontananza dovuta alla partecipazione dell’uomo al Grande Fratello Vip. Sul quel momento, Spinalbese ha spiegato a Silvia Toffanin: “Avevo davvero paura che mi avesse dimenticato. Mentre mi abbracciava pensavo “Ma ha capito chi sono?” e sì, l’aveva capito, mi ha riconosciuto e ho provato un grande sollievo. Ho sempre desiderato avere una figlia femmina dolce, e lei lo è”.

Parlando del suo rapporto con Belen Rodriguez dopo la rottura, ha spiegato: “All’inizio ero preoccupato nel tenere un legame con lei. Ma abbiamo una figlia insieme e le vogliamo troppo bene. Il nostro rapporto potrà solo migliorare“.

Silvia Toffani ha chiesto cosa non avesse funzionato tra loro due. La riposta: “La troppa velocità. A volte funziona, nel mio caso ha funzionato. Rifarei tutto altre dieci milioni di volte perchè senza di lei non avrei la mia piccolina. Avevamo un rapporto stupendo ma avevamo due esperienze di vita troppo diverse. Lei aveva già fatto tutto per realizzarsi. Io no”. Antonino ha anche aggiunto: “Io ero innamoratissimo, se no non ci avrei fatto una figlia. Io ho solo immagini bellissime con lei, non ricordo i momenti brutti”.

Parlando invece della sua esperienza al GF Vip, ha rivelato la verità sul suo rapporto con Ginevra Lamborghini: “Adesso mi è un po’ difficile innamorarmi, ma spero che con lei, in futuro, ci possa essere un rapporto duraturo. Io dopo Belen non mi sono più innamorato“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG