Katia Follesa è stata intervistata da Silvia Toffanin nella puntata di oggi di Verissimo: ha parlato del rapporto con la figlia e con il compagno Angelo.

Katia Follesa è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin oggi domenica 5 marzo. Ha parlato della sua carriera da comica, di sua figlia Agata, del suo compagno Angelo Pisani e della sua amicizia con la comica Valeria Graci.

Katia Follesa, intervista a Verissimo

La comica Katia ha parlato di sua figlia Agata, avuta insieme al compagno Angelo Pisani: “È una ragazzina adultizzata. Ha sempre vissuto in mezzo ai grandi e ha una sensibilità spiccata. A volte è un bene a volte no, perchè per una ragazzina di 13 anni capisce determinate cose che per la sua età sono forse troppo. Io e lei parliamo tantissimo, lei parla più di me. Ha una spiccata vena artistica ma non vuole fare la comica. Sogna di studiare recitazione in America“.

Ha poi parlato dei commenti degli haters sui social: “Io non ci bado troppo, sono salva da questi attacchi. Ma recentemente una donna mi ha chiesto “Come mai tieni le gambe di fuori? Non hai delle belle gambe”. Bisognerebbe mettersi una mano sulla coscienza e contare fino a dieci prima di scrivere, noi i commenti li leggiamo e a qualcuno possono fare davvero male!”.

Parlando di Angelo, Katia Follesa ha spiegato: “È un galantuomo, mi fa tanti complimenti. È il mio Johnny Depp. Abbiamo scoperto la terapia di coppia, ci facciamo seguire da un terapista che ci ha salvati. Siamo più sereni, consapevoli, sia come coppia che come individui”.

Silvia Toffanin ha poi chiesto se c’è odore di matrimonio tra lei e Angelo, e Katia ha messo le cose in chiaro: “Ho capito che non è cosa. Mi aveva fatto una bellissima proposta di matrimonio, con un quaderno le cui pagine componevano la frase Mi vuoi sposare?, ma da lì ad organizzarlo ho riflettuto molto e ho capito che non è cosa. Non succederà mai“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG