Cosa è successo nel mondo del gossip questo weekend? Tra crisi di coppia e lacrime di gieffini, andiamo a scoprirlo.

Dalla presunta crisi tra Belen e Stefano De Martino, che pare e confermata da un dettaglio, allo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez fino ad arrivare alle lacrime di Tavassi per le parole di Sonia Bruganelli. Ecco il gossip del weekend.

Il gossip del weekend, tutte le notizie

Sembrerebbe che in casa Rodriguez sia di nuovo tempo di crisi con Stefano de Martino. La coppia, infatti, è assente insieme sui social già da qualche tempo e questo ha fatto molto discutere i fan. In più, Belen non era presente al funerale di Maurizio Costanzo, al contrario di Stefano, che era invece presente. Ora, un altro indizio che conferma la crisi: al compleanno della mamma di Belen, dove erano presenti tutti i Rodriguez, nessuna traccia di Stefano.

Spostiamoci a C’è posta per te: la puntata di aperta con un messaggio da parte di Maria De Filippi che nessuno si aspettava. Un ringraziamento a tutti per la vicinanza mostratale negli scorsi giorni in seguito alla morte di Maurizio Costanzo.

In casa GF Vip, scoppiamo le lacrime. Edoardo Tavassi, infatti, che nell’ultima puntata era stato pesantemente criticato da Sonia Bruganelli, si isolato dal gruppo visibilmente provato. Al suo fianco, però, è rimasta Micol Incorvaia, che ha cercato di dare al compagno un po’ di supporto.

Sempre all’interno delle mura del GF Vip, è di nuovo polemica per una battuta su Nikita Pelizon da parte di Tavassi e Onestini. Mentre si rilassavano la mattina del 4 marzo, è passato sopra la casa un aereo con la scritta: “Tutti meritiamo una Nikita nella vita #Nikiters”. I due uomini si sono scambiati alcune battute che ha fatto infuriare i fan: “Posso non essere uno di quelli che se la merita?” e ancora “Posso essere un altro, non uno di quelli? Grazie”.

Notizie del weekend, Selvaggia Lucarelli contro Fedez

Selvaggia Lucarelli si è scagliata pesantemente contro Fedez, dopo che il rapper non si è presentato in aula per il processo legato alla strage in discoteca di Corinaldo. Le parole di Selvaggia: “Se davvero ti impegni molto per fare del bene all’umanità, oltre a uova e assegni sempre a favore di telecamera, vai a fare il tuo dovere di cittadino”.

Infine, a Verissimo, è stato intervistato Antonino Spinalbese, che ha rivelato alcuni retroscena del suo rapporto con Belen e con Ginevra Lamborghini. Per ora non è innamorato della ragazza, ma spera che il rapporto con lei possa crescere in futuro. Per quanto riguarda Belen, ha spiegato che il loro rapporto tra loro potrà solo migliorare, e che la loro storia non ha funzionato per la troppa velocità con cui l’hanno affrontata.

