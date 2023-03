L’influecer ha voluto condividere ai fan una carrellata di foto dove si vede l’evoluzione della gravidanza: il parto è previsto a breve.

Aurora Ramazzotti è entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza. La 26enne, che presto renderà nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha il parto previsto per la fine del mese. Sui social, ha postato alcune foto che mostrano l’evoluzione della pancia.

Aurora Ramazzotti, le ultime foto della pancia

Manca poco a uno dei parti più chiacchierati e attesi dell’anno. Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma di un maschietto, di cui ancora non sappiamo il nome, avuto con Goffredo Cerza. Nelle ultime ore, ha voluto postare una carrellata di foto che evidenziano l’evoluzione del pancione, dalle prime settimane fino ad ora. Oltre a questo, ha anche risposto a qualche critica e qualche domanda dei fan.

Ad un commento poco carino di un utente, che non vede l’ora che partorisca per porre fine all’esibizionismo della gravidanza, l’influencer 26enne risponde a tono: “Prima vi davo fastidio io sola, poi la mia gravidanza, quando nascerà vi darà fastidio qualcos’altro. Forse il problema non sono io ma siete voi!”

A chi le chiede, invece, se il parto la spaventa, risponde: “Ho sempre avuto un problema con le deadline. Quando andavo a scuola mi riducevo sempre all’ultimo perché non provavo alcuna ansia al pensiero che una data si avvicinasse velocemente. Se devo fare qualcosa di importante, inizio a sentirne la pressione la mattina stessa. Faccio difficoltà a visualizzare le cose prima che accadano. Questo mi permette di vivere i giorni che le precedono con più serenità, ma mi porta quasi sempre a non essere pronta come dovrei. Questo per dirti che forse posso avere paura dell’idea di dover partorire ma non riesco ancora a realizzarlo veramente”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG