Durante Sanremo erano uscite diverse notizie su comportamenti poco sportivi di Ultimo nei confronti di Mengoni: ora il cantante ha voluto fare chiarezza.

Ultimo è nuovamente accusato di comportamenti poco carini nei confronti dei suoi colleghi di Sanremo. Se nel 2019 tutti pensavano ad un’antipatia nei confronti di Mahmood, ora si parla di una presunta antipatia del cantante nei confronti di Marco Mengoni. Per questo motivo, ha deciso di chiarire queste voci.

Ultimo, la verità sul rapporto con Marco Mengoni

A dare la notizia riguardo a comportamenti poco carini nel dietro le quinte del Teatro Ariston era stato Amedeo Venza di Casa Pipol, che aveva rivelato: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni. Non ci sono rapporti tra lui e Marco Mengoni”.

Poco dopo, un commento di Mengoni nel fuori onda in radio aveva fatto crede ad un collegamento proprio a Ultimo: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!“

"ultimo e mengoni non si sono salutati anzi il contrario ci siamo abbracciati e io ho anche molta stima"

è proprio on fire e io dico a tutti quelli che hanno parlato ascoltate attentamente pic.twitter.com/g4OxLqkxvn — sognatrice|alba era🌅 (@vivoperviveree) March 1, 2023

Nei giorni scorsi, Ultimo è stato ospite da Linus e Nicola Savino a Radio Deejay, e ha voluto chiare la vicenda una volta per tutte: “Erano usciti articoli che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Anzi, il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. No, questo lo volevo precisare perché sono usciti articoli falsi. Sai, oggi scrivono delle robe che non esistono. Non è vero nulla anche perché ripeto che io lo stimo molto e quello che avete letto non è la verità“. Nessuna faida quindi tra i due cantanti, chissà allora a chi sti stesse riferendo Mengoni con quel commento…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG