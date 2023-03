Durante un gioco al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha confessato 3 vip con cui ha avuto un flirt: tra questi c’è anche un giocatore dell’inter.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, tutti gli occhi sono sempre puntati sulla relazione e sui tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Prima di lui, però, la ragazza ha avuto alcuni flirt con diversi vip. Durante un gioco, ha confessato 3 nomi, scopriamo chi sono.

Antonella Fiordelisi, i vip con cui ha avuto dei flirt

Approfittando del momento delle confessioni, Edoardo Tavassi ha chiesto ad Antonella: “Devi dirmi tre personaggi famosi con cui hai avuto un flirt“. Dopo alcuni attimi di incertezza la ragazza ha deciso di rispondere, un po’ imbarazzata.

Ha rivelato: “Ok rispondo. Sono conosciuti più che famosi. l primo è Francesco Chiofalo, Ignazio Moser e Correa il calciatore. Non ce ne sono più di conosciuti”. Alla domanda: “Li vuoi salutare?”, risponde ridendo: “No, meglio di no”.

Sul rapporto tra Antonella e Ignazio Moser si era pronunciato diversi mesi fa anche il padre della ragazza: “No non è vero che abbiamo conosciuto Ignazio Moser. E non per qualche motivo strano, ma perché è stata una storia durata qualche mese. Era il 2017 e Ignazio aveva fatto di tutto per conoscere Antonella dopo averla vista sui social. Devo ammettere che a mia figlia lui piaceva, ma non era innamorata, invece lui era pazzo di lei. A un certo punto mia figlia ha voluto chiudere i ponti. Mi dispiace che lui, una volta diventato famoso, ha detto bugie su mia figlia, affermando addirittura di averla lasciata lui“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG