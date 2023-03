Gilles Rocca, amico di Daniele Scardina, è stato ospite da Francesca Fialdini e ha dato aggiornamenti sulla salute del pugile.

Daniele Scardina, colpito da un malore durante un allenamento lo scorso 28 febbraio, è entrato in coma ed è ora ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano. L’amico Gilles Rocca, ospite in televisione, ha dato aggiornamenti sulla sua salute.

Daniele Scardina: gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute

Ospite al programma Da noi… a Ruota libera di Francesca Fialdini, è stato ospite Gilles Rocca, amico di Scardina, e ha rivelato le condizioni di salute del pugile: “Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita. È una persona con un cuore immenso, di grande generosità e carisma, non ha mai avuto la fame di apparire. Ora sta lottando per la vita. Io vado sempre cauto nel dire le cose: fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele è un campione e vincerà anche questa sfida. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile”.

Sembra quindi che le condizioni del pugile stiano pian piano migliorando. Scardina ha subito un delicato intervento d’urgenza dopo un malore avuto durante un allenamento. Probabilmente si sono lesionate due vene ponte, come ha spiegato il medico dello sport Mario Sturla: “Basta un movimento brusco del capo per poter dare una torsione di queste vene a ponte e produrre un’emorragia”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG