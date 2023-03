All’interno del GF Vip Luca Onestini ha rivelato qualche retroscena sulla decisione di Pier Silvio Berlusconi di non mandare in onda la replica del programma.

Piersivlio Berlusconi ha preso la decisione di non mandare in onda su La5 la replica della puntata del GF Vip del 3 marzo. All’interno della casa, Luca Onestini ha parlato di un rimprovero della redazione che potrebbe essere collegato a questa scelta.

GF Vip 7, repliche cancellate: il motivo

Durante una conversazione con Davide Donadei, Luca Onestini ha parlato di una ramanzina che gli era stata fatta dalla produzione del programma. Questa, potrebbe essere legata alla decisione di Pier Silvio Berlusconi di non mandare in onda la replica dell’ultima puntata, a causa delle troppe parolacce e volgarità. Proprio nell’ultima puntata lo stesso Signorini era dovuto intervenire per placare i toni dopo una lite tra i concorrenti, e il conduttore li aveva giudicati profondamente maleducati.

È possibile che ai vertici Mediaset non sia piaciuta l’eccessiva volgarità del linguaggio utilizzato dai concorrenti, e che la ramanzina sia passata alla produzione e infine ai concorrenti. Secondo la produzione, l’utilizzo di un linguaggio così volgare è una mancanza di rispetto verso il pubblico in studio e a casa.

Potrebbe d’arsi che la puntata di questa sera sarà censurata, ma la situazione non è ancora del tutto chiara. La puntata di questa sera è anche importante, poichè si saprà probabilmente il nome del primo finalista che parteciperà alla finale, prevista per il 3 aprile.

Riproduzione riservata © 2023 - DG