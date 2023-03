Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono stati ospiti nello studio di Verissimo e hanno scoperto in diretta se aspettano un maschio o una femmina.

La coppia sta insieme da 4 anni, dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Ora, aspettano insieme il loro primo figlio, e hanno voluto fare un gender reveal in grande stile. Ospiti da Silvia Toffanin, hanno scoperto il sesso del bebè in diretta insieme a tutto il pubblico.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, il gender reveal in diretta tv

Natalia Paragoni, 26 anni e Andrea Zelletta, 30 anni, stanno aspettando il loro primo figlio, e hanno deciso di scoprire il sesso del bebè in diretta tv, insieme al pubblico e ai fan che li hanno sempre sostenuti. Natalia, visibilmente agitata, ha spiegato che sarebbero stati contenti in qualunque caso. Silvia Toffanin ha chiesto alla coppia se avessero già dei nomi in mente: “Se è femmina, Ginevra, Diana o Alicia, se è maschio Enea o Tommaso“.

E poi la rivelazione, e lo studio si è colorato di rosa. La coppia aspetta una femminuccia e subito Natalia commenta: “Un pochino me lo sentivo. Ora saremo tutte femmine in casa“, dice ridendo, riferendosi ai loro due cani adottati da poco. Ora non resta che scegliere il nome.

La coppia è felicissima, contando anche il fatto che Natalia ha vissuto in passato il dolore di un aborto, motivo per cui la coppia aveva aspettato un po’ di tempo prima di rendere pubblica la notizia della gravidanza.

