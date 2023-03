Giancarlo Magalli, costretto ad una lunga pausa a causa di un tumore alla milza, è pronto per tornare in televisione.

Dopo un linfoma alla milza che lo ha costretto a letto per ben 8 mesi, Giancarlo Magalli è pronto per tornare in televisione. Ad un’intervista a TvBlog, però, si è raccontato e ha rivelato che al momento la tv lo ha lasciato senza programmi.

Giancarlo Magalli, pronto a tornare in tv

Il conduttore si è raccontato in un’intervista a TvBlog. Parlando della malattia, un linfoma alla milza, ha spiegato: “Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene”. Magalli è quindi pronto al 100% a tornare in televisione, ma con dispiacere rivela che si ritrova ora senza una trasmissione.

Ha infatti spiegato: “La normalità perfetta tuttavia la riconquisterò quando ricomincerò a lavorare. I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte. Mi è dispiaciuto trovarmi senza una trasmissione e vedere che tutto quello che facevo sia stato dato ad altri. Il direttore Coletta mi ha promesso il suo interessamento, mi auguro che si trasformi in qualcosa di concerto”.

Giancarlo Magalli

Parlando dei suoi programmi e dei suoi lavori, ha raccontato di non essersi pentito di aver lasciato la conduzione de I Fatti Vostri, non riuscendo più a portare avanti l’impegno quotidiano. Per quanto riguarda invece il ruolo di narratore ne “Il colleggio“, Magalli si dispiace di non aver potuto continuare: “Avrei potuto farlo senza problemi, mi è dispiaciuto non proseguire”.

Parlando invece delle proposte lavorative che potrebbero arrivargli, il conduttore non fa segreto di valutare anche proposte Mediaset: “In Rai c’è un legame professionale fortissimo, ma questo non vuol dire che direi di no ad un’offerta di Mediaset, se questa si rivelasse interessante”. Ma aggiunge anche: “La Rai resta comunque il mio primo amore e non si scorda mai”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG