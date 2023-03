Marta Flavi ha rivelato di un incontro avvenuto tra lei e l’ex marito Costanzo per volontà di lui: all’incontro ci andò con una parrucca nera.

Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. Dopo non essersi presentata ai funerali del conduttore, che si sono tenuti lo scorso 28 febbraio a Roma, ha rilasciato un’intervista al giornale Nuovo, raccontando di un incontro segreto avvenuto tra lei e Costanzo dieci anni fa.

Marta Flavi, l’incontro segreto con Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo e Marta Flavi si sono sposati nel 1989, ma durò solamente poco più di un anno. La coppia divorziò nel 1995, dopo che Costanzo iniziò una relazione con Maria De Filippi. Da allora i due non hanno più avuto contatti… o forse no. In un’intervista al settimanale Nuovo, Flavi ha raccontato di un incontro segreto avvenuto tra di loro 10 anni fa: “Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione”.

Marta Flavi

Per l’incontro, la donna racconta di essersi messa addirittura una parrucca nera, per evitare di farsi riconoscere: “Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per l’incontro al teatro Parioli m’infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò “madame”.”

La conduttrice non era presente ai funerali di Costanzo, lo scorso 28 febbraio. A detta sua, infatti, la sua presenza sarebbe stata “poco elegante” e ha preferito non esserci.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG