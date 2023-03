Harry e Meghan sono stati ufficialmente invitati all’incoronazione di Re Carlo, ma per il momento la coppia non risponde all’invito.

L’invito è ufficiale. Re Carlo, come conferma un portavoce dei duchi del Sussex, ha invitato Harry e Meghan alla sua incoronazione, prevista per il prossimo 6 maggio. Per il momento, però, la coppia rimane ancora in silenzio. Cosa decideranno di fare?

Incoronazione Re Carlo, l’invito a Harry e Meghan

È ovvio che Re Carlo ha compiuto un gesto importante invitando suo figlio Harry e la moglie Meghan all’incoronazione, contando che i rapporti in famiglia sono molto tesi e ormai praticamente inesistenti. Questo gesto rappresenta sicuramente un segnale di avvicinamento e normalizzazione della loro relazione.

Nonostante i contrasti e le polemiche degli ultimi tempi, infatti, si è sempre sostenuto che Carlo nutra un profondo affetto per il figlio e dopo la scomparsa della regina Elisabetta, abbia sempre augurato il meglio alla coppia dei duchi del Sussex. Dopo la serie su Netflix e la pubblicazione del libro di Harry, la Famiglia Reale è caduta in una spirale di scandali, ma né Carlo né William hanno mai risposto pubblicamente alle accuse.

Il portavoce dei duchi del Sussex ha precisato che una risposta dalla giovane coppia, riguardo all’invito all’incoronazione, non sarà data immediatamente. Carlo la sua mossa per riavvicinarsi al figlio l’ha fatta, ora la decisione sta tutta nelle mani di Harry.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG