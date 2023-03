Nuovo caso al GF Vip con pesanti accuse che arrivano via social dall’ex concorrente Dana Saber che ha, di fatto, messo in crisi il reality.

Arrivano pesanti accuse ai danni del GF Vip per alcuni “vantaggi” che sarebbero stati concessi a dei concorrenti. A svelare tutto via social è stata l’ex gieffina Dana Saber che parlando nel corso di una diretta Instagram non ha risparmiato bordate al programma e poi anche a due coinquilini in particolare.

Cellulari al GF Vip: le accuse di Dana Saber

Alfonso Signorini

Le pesanti accuse dell’ex concorrente sono arrivate in una live social. Rispondendo alle domande dei fan, Dana Saber ha sparato a zero contro il GF Vip: “Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite. Ragazzi, non lo so… A sto punto chiedete ad Alfonso di mandarvi il numero, magari potete chiamare i vostri preferiti da casa. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo”.

Nei video che hanno ripreso le parole della donna nessun nome ma pare che la modella abbia fatto riferimento a Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Antonino Spinalbese, ex concorrenti.

Queste, invece, il post Twitter di un utente con le accuse sul cellulare:

Tavassi e Micol: relazione fake

Come detto, però, le parole di Dana si sono concentrate anche su due concorrenti presenti ancora nella Casa. In particolare su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che starebbe avendo una relazione, a detta sua, falsa e di convenienza.

“Ma ci credete ancora alla coppia di Tavassi? Ma no, è una truffa. L’ha detto pure Ginevra, ha fatto vedere anche un video. Loro sono una finta coppia. Edo e Antonella sono una coppia vera. Ma gli altri no. Tavassi ha capito che Micol è molto raccomandata. Ha pensato che già c’era sua sorella che lo raccomanda e ora se sta vicino a lei… Lui è furbo! Questo è il risultato”.

“Avete visto? Nonostante abbia fatto la cavolata più grossa del van lui è ancora lì. Non uscirà, se fanno uscire lui poi Micol che fa? Sta nel van da sola? Non si fanno queste cose”.

Di seguito le parole su Tavassi e Micol:

Dana era il suo nome, kamikaze il suo cognome, lanciare granare esplosive su inermi civili il suo mestiere, dire la verità il suo piacere. #GFvippic.twitter.com/DUnetyunsH — Tiresia (@ilCassandro) March 5, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG