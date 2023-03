Bellissima e sempre molto allenata, Paola Turani è stata vittima di commenti social che non le sono piaciuti e ha voluto replicare.

Si sente spesso parlare di bodyshaming e in questo caso, anche alcuni commenti su un “pancino sospetto” o di una “pancia da gravidanza” hanno davvero portato all’esasperazione la bella Paola Turani che via social ha voluto replicare molto duramente.

Paola Turani replica ai commenti sul “pancino” sospetto

Paola Turani

In vacanza con la famiglia dopo la Milano Fashion Week, la bellissima modella e influencer Paola Turani ha scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza al mare.

Ecco allora che sul suo profilo Instagram non sono mancate le foto e i filmati. Proprio sotto ad alcuni di questi sono arrivate dei commenti su un “pancino sospetto” o comunque una forma fisica diversa dal solito.

Commenti che, come detto, non sono certo passati inosservati alla diretta interessata che ha deciso di replicare. “Comunque se vedete la pancia in ogni post che pubblico dovete fare pace con il cervello”, ha esordito la donna. “E di fretta pure. Non è possibile questa “pancia da gravidanza”. Davvero questi commenti stanno diventando insopportabili. Ma non per il fatto dell’insinuazione che io sia incinta. No. Per il fatto che si parla tanto di corpi normali, di accettazione, poi alcune donne sono le prime che vedono la PANCIA in un corpo normale, sano, allenato. Io davvero non ho più parole”.

Continuando la sua replica agli haters: “Poi però sono capaci di scrivermi nel post successivo che sono troppo magra, anoressica e via dicendo. Basterebbe il buon senso e l’educazione. Che poi io mi sento bene così e me ne frego, ma se beccate una ragazza un po’ più debole potrebbe prendere seriamente le vostre parole e farsi paranoie/complessi innescando un circolo vizioso. Pensateci. Non siete carine, non siete simpatiche e innocenti quando scrivete certe cose. Per niente”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

