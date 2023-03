Crisi? Problemi di salute? La situazione tra Fedez e Chiara Ferragni è incerta. Eppure alcuni dettagli spiegano come stanno le cose.

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2023 sono state tante le notizie relative a Fedez e Chiara Ferragni. Prima si è parlato di crisi, poi addirittura di un possibile divorzio. Una situazione davvero incerta e che, dopo qualche tempo, ha avuto anche una sorta di “colpo di scena” con il rapper che si è mostrato in uno stato di salute non ottimale avvisando tutti che si sarebbe allontanato dai social. I fan si domandano ora come stiano davvero le cose in casa Ferragnez e la risposta pare essere arrivata da un recente post Instagram dell’imprenditrice digitale…

Fedez e Chiara Ferragni: quel dettaglio nella foto…

Fedez

Secondo molti fan, decisamente attenti ad ogni contenuto di Fedez e Chiara Ferragni, nell’ultimo post condiviso dalla donna su Instagram, mentre si trova con i figli al “Ferdy Wild”, ci sarebbe un dettaglio che fa chiarezza sul rapporto tra lei e il rapper.

Nell’ultimo post dell’imprenditrice si vede la donna con i figli in alcuni scatti. Chiara è sorridente con Vittoria e Leone a cavallo, nella natura e successivamente anche a tavola per pranzo.

Ed è proprio in questo scatto, dove mamma Chiara si trova in mezzo ai due piccoli che spunta un’ombra. Per i fan, infatti, non è un’ombra qualsiasi bensì quella del marito e papà.

Al momento, quindi, la famiglia è decisamente unita e, probabilmente, insieme stanno provando a superare l’eventuale crisi e anche le problematiche di salute del cantante.

Di seguito il post Instagram in questione con i vari scatti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG