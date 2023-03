Uscita dalla Casa del GF Vip, Martina Nasoni è tornata a parlare dell’esperienza vissuta. E sul fronte Daniele Dal Moro arriva anche un gesto…

A pochi giorni dalla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Martina Nasoni è tornata sui social per fare un bilancio della sua breve esperienza nel reality show. La ragazza oltre ad aver ringraziato i fan per l’affetto avrebbe compiuto anche un gesto verso il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro che non è sfuggito al mondo del web.

Martina Nasoni, il gesto nei confronti di Daniele Dal Moro

Martina Nasoni

Indubbiamente vedere Martina Nasoni nella Casa del GF Vip 7 come ospite è stata una mossa vincente che ha attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5, specie considerando che nel programma ha ritrovato Daniele Dal Moro, suo ex.

I due avevano provato ad avere una relazione che poi non era andata avanti. Nella Casa del GF, però, ecco diversi momenti di tensione tra discussioni e accuse reciproche anche per futili motivi a conferma che tra i due c’era del “non risolto”.

Ad ogni modo tra i due le cose non sembrano essere state sistemate e come sottolineato da Novella 2000, i fan più attenti hanno notato che la ragazza abbia smesso di seguire sui social il giovane ex. Un gesto drastico che potrebbe voler significare una sorta di stop definitivo ad ogni rapporto.

Ai suoi seguaci, invece, la giovane Martina ha detto: “Ci tenevo a fare queste storie per ringraziarvi per il supporto. Ci saranno sempre momenti alti e bassi nella vita, in generale, devo essere sincera, sono felice del percorso che ho fatto. Ed è stato nuovamente bellissimo vivere dei giorni là dentro. È stata più tosta della prima ma sono grata di averlo fatto”.

Poi sui concorrenti ancora nella casa, la donna ha detto che non vuole fare nomi su chi vorrebbe rivedere fuori per non influenzare il televoto.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG