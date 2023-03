Giovanni Capitta è il secondo figlio di Silvio Testi e Lorella Cuccarini, un ragazzo schivo allergico ai riflettori.

Lorella Cuccarini ha quattro gioielli di cui va immensamente orgogliosa: i figli! Fin da quand’erano piccoli ha cercato di renderli forti, indipendenti e intraprendenti. La loro storia, del resto, parla forte e chiaro: anziché accodarsi al mestiere della madre, ognuno di loro ha cercato di trovare la propria strada professionale. Un percorso costellato anche da soddisfazioni negli studi, come nel caso di Giovanni Capitta, il secondogenito della celebre showgirl. Se non ne avete mai sentito parlare, niente paura. Perché ora vi introdurremo nel suo mondo, fatto di studi e tanti sacrifici. Quelli che Lorella stessa ha cercato di fargliene capire l’importanza.

Giovanni Capitta: biografia e carriera

Nato il 19 settembre del 1996 “tra Roncobilaccio e Bologna”, sotto il segno zodiacale della Vergine, ha conseguito nel 2018 una laurea in Economia, Filosofia e Politica presso l’Università di Warwick a Londra. Nel prosieguo ha canalizzato tutte le proprie energie alla consolle, in veste di deejay. Passione musicale presa in eredità dal padre, Silvio Testi, affermato produttore. Secondo quanto si legge in rete, Giovanni avrebbe parecchio talento e sarebbe già riuscito a suonare in alcuni dei locali italiani più affermati.

Giovanni Capitta: la vita privata

Non sappiamo se al momento abbia o meno una fidanzata. Di certo, preferisce tenere il profilo basso, al punto da avere l’account Instagram privato. Ovviamente, ciò rende complicato tracciarne un profilo sentimentale. I settimanali rosa non hanno mai pubblicato pettegolezzi a riguardo; perciò, escluderemmo che abbia frequentato volti noti dello spettacolo. Purtroppo, non sono disponibili dettagli neppure sul luogo di residenza né il patrimonio.

2 curiosità su Giovanni Capitta

– In occasione della laurea, Lorella gli ha dedicato un bellissimo messaggio sui social: “Una giornata emozionante! È meraviglioso condividere con i propri figli ogni traguardo… e questo è particolarmente importante! Orgogliosi di te”.

– Per il suo 25esimo compleanno sempre la Cuccarini ha ricordato sul web i concitati istanti del parto: “Venticinque anni fa, poco dopo le 23, ti affacciavi al mondo. Avevi una fretta incredibile di nascere: hai cominciato a scalpitare sull’autostrada del Sole, tra Roncobilaccio e Bologna. Pensavo di dover partorire in macchina. Oggi è il tuo primo quarto di secolo: buon compleanno Giovanni”.

