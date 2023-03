Si sollevano i dubbi del web su Ramon e Maddalena, misteriosamente assenti in studio nel corso della puntata di oggi, 5 marzo.

L’appuntamento domenicale con Amici attira sempre l’attenzione di molti telespettatori e, in particolar modo, dei fedelissimi che vogliono conoscere i concorrenti ammessi al serale di questa edizione. Il talent show, infatti, sta per arrivare alla fase finale – prevista per il prossimo marzo – ma ancora pochi ballerini e cantanti hanno ricevuto la maglia dorata. I professori, quindi, si sono preparati per una serie di colpi di scena, ma ai più attenti non è sfuggita la misteriosa assenza di due concorrenti: Ramon e Maddalena.

Perché Ramon e Maddalena sono assenti?

Il ballerino della professoressa Celentano era stato colto solo qualche giorno fa da un momento di crisi durante il quale aveva messo in dubbio il suo lavoro di danzatore.

L’assenza di Ramon dalla puntata di oggi, quindi, ha fatto subito pensare ad un’uscita o all’abbandono del programma da parte del ballerino.

Anche la strana assenza di Maddalena ha fatto molto chiacchierare e c’è chi ha pensato che la ballerina abbia avuto qualche problema.

L’arcano, però, è stato presto risolto: i due erano assenti dagli studi di Amici 22 perché malati ma Maria ha chiarito che le condizioni di salute dei due concorrenti non sono gravi.

