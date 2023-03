Dichiarazioni shock del Principe Harry a Gabor Matè, un medico e scrittore ungherese naturalizzato canadese.

Il Principe Harry continua a far parlare. Dopo l’uscita del suo libro ‘Spare’, ecco un’intervista molto personale rilasciata a Gabor Matè, un medico e scrittore ungherese naturalizzato canadese, e ripresa da diversi tabloid inglesi come la BBC.

Harry e il rapporto con la marijuana e la cocaina

Harry Windsor Inghilterra

Parlando della sua sofferenza con Gabor Matè, un medico e scrittore ungherese naturalizzato canadese, il Principe Harry ha confessato di temere di perdere i ricordi di sua madre Diana e allo stesso tempo di voler far sentire il proprio affetto e le proprie attenzione ai suoi figli Archie e Lilibet per evitare loro gli stessi “traumi” o “esperienze negative” da lui vissute quando era piccolo.

Non sono mancati anche dei passaggi di denuncia di razzismo vissuto da sua moglie Meghan ma anche un riferimento al libro ‘Spare’, come un modo per superare certe barriere e tabù su certi discorsi.

Il Principe ha parlato anche di se stesso e ha affrontato il tema delle droghe difendendo l’uso della “medicina psichedelica”, che lo avrebbe aiutato a “affrontare i traumi e i dolori del passato”.

Un passaggio è stato piuttosto interessante: “La cocaina? Non è stato niente per me ma la marijuana è diversa, in realtà mi ha davvero aiutato”.

Non sono poi stati fatti riferimento alla recente notizia secondo cui Re Carlo III abbia deciso di “sfrattare” lui e sua moglie Meghan Markle dalla dimora del Frogmore Cottage.

Di seguito, invece, la recente intervista con alcune dichiarazioni piuttosto forti del Principe:

