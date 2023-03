Vuole una sua famiglia e visto l’amore per i bambini, Jonathan Kashanian sta progettando il suo futuro e lo ha raccontato in tv.

Jonathan Kashanian è stato ospite di Nunzia De Girolamo nel suo show in seconda serata su Rai 1 ‘Ciao Maschio’. La sua non è stata un’intervista ma una vera e propria chiacchierata intima e a cuore aperto durante la quale l’ex gieffino si è lasciato andare a tante parole molto personali come il desidero di avere dei figli e una sua famiglia.

Jonathan Kashanian vuole due figli e una famiglia

Jonathan Kashanian

“Quando vedo i bambini metto la mano dietro la testa in segno di protezione. Sento il calore dentro di me, una soddisfazione che io cerco e ricerco”, ha esordito Jonathan Kashanian sottolineando come l’aggettivo “paterno” lo rappresenti in modo evidente.

“Ho 42 anni, non sono un bambino, vorrei dei bambini. Io vorrei dei figli”. E ancora: “Ho tutti amici già genitori, anche i miei fratelli, mi sento la pecora nera di qualsiasi schema mentale insegnatomi da bambino. Sto progettando i miei figli, diciamo così. Non posso dire che sono al terzo, ma diciamo che sono al meno due mesi: se faccio tutto questo da solo, ne voglio due. Voglio creare la mia famiglia”.

Da capire in che modo e quando dato che al momento l’ex concorrente del GF si è detto single.

“Sono single, è brutto essere single, è bello avere qualcuno che ti aspetta la sera, che ti accarezza il cuore. Sono single ma non per scelta. Io sono pieno di amici, di cose da fare, di posti… Ma ho una sensazione che arrivando ultimo a cena nessuno mi terrebbe il posto”.

Di seguito anche un recente post Instagram molto divertente dell’uomo:

