Chiamato come teste della Procura a riferire su fatti inerenti il processo bis per la strage di Corinaldo, Fedez non si è presentato in aula.

Legittimo impedimento. Questa la motivazione dietro l’assenza di Fedez al processo bis per la strage di Corinaldo, quello relativo alle questioni sulla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra e il conseguente rilascio della licenza per fare pubblico spettacolo. Nelle scorse ore, infatt, il rapper ha presentato un certificato medico per motivare la sua mancata presenza.

Fedez e la strage di Corinaldo: certificato medico e assenza in aula

Fedez ha mandato un certificato medico per motivare la sua assenza dal processo bis per la strage di Corinaldo. Il rapper doveva apparire come teste della Procura per riferire sui fatti inerenti alla vicenda. In quell’occasione, eral’8 dicembre 2018, morirono 5 minorenni e una madre.

Il cantante era stato chiamato a testimoniare, insieme a Sfera Ebbasta, già nell’udienza di venerdì scorso, ma tutti e due non si erano presentati. Entrambi erano già stati già sentiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo poco dopo la tragedia del 2018. Da una parte Sfera era stato ascoltato perché si sarebbe dovuto esibire proprio quella notte in un dj set previsto attorno all’una – cosa poi non avvenuta proprio per quanto successo -.

Il marito di Chiara Ferragni, invece, si era esibito alla Lanterna il 27 febbraio 2016, quindi ben prima dei fatti.

In occasione della seconda udienza, Fedez ha quindi mandato un certificato di malattia per non presentarsi. Una situazione che fa parlare, non solo per l’assenza in sé, quanto anche per le condizioni di salute del rapper che, in queste settimane, stanno preoccupando un po’ tutti.

L’artista, infatti, si era mostrato agitato e affetto da balbuzie e poche ore fa aveva anche comunicato una pausa dai social. Molto probabilmente legata proprio a queste problematiche di salute che lo riguardano.

Di seguito, invece, l’ultimo post Instagram del rapper (con lui presente) che risale al periodo di Sanremo, circa un mese fa:

