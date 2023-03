Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Matilde Brandi ha presentato il suo nuovo compagno in diretta tv. Si tratta di Francesco Tafanelli.

Una sorpresa dietro l’altra a Verissimo. In modo particolare quando tra gli ospiti della puntata di sabato è stato il turno di Matilde Brandi. Dopo alcuni momenti emotivi nei quali ha ricordato i suoi genitori, ecco arrivare l’argomento amore con la sorpresa della presenza del nuovo compagno Francesco Tafanelli.

Matilde Brandi e il nuovo compagno Francesco Tafanelli

Matilde Brandi

“Sono stati due anni difficili. La fine di un rapporto durato 17 anni con il mio compagno. Il rapporto è finito bene, è il padre delle mie stupende ragazze. Due splendide diciassettenni, hanno un padre meraviglioso. La sofferenza resta, ma il tempo lenisce le ferite. Le cicatrici forse ti danno la forza di andare avanti. Forse servivano affinché io oggi fossi qui a raccontarti una nuova vita”, ha esordito Matilde Brandi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Ed è proprio su queste parole che entra in scena Francesco Tafanelli che ha fatto una sorpresa alla soubrette e a tutto il pubblico palesandosi ufficialmente come suo nuovo compagno.

E proprio sul loro rapporto: “Non è ancora arrivato l’anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Sicuramente ho commesso tanti errori e me ne assumo le responsabilità, poi però capisci che tutto ciò che c’è stato di importante prima, è stato fondamentale per capire chi vale davvero e chi no. Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui”.

Curioso come nel loro rapporto tanto merito c’è ad un’amica in comune, Manila Nazzaro: “L’emotività che lei trasferisce è anche mia. Manila Nazzaro è stata determinante per certi aspetti. Mi ha dato anche dei consigli. Io mi sarei avvicinato da tempo, ma lei ha protetto me e lei, perché era evidente che quelli non fossero i tempi giusti”, le parole dell’uomo.

Di seguito anche un post Instagram di Verissimo:

