Curiosità, retroscena e anche qualche aspetto privato mai detto. Patty Pravo si racconta tra passato e presente.

Interessante intervista al Corriere della Sera per Patty Pravo che ha avuto modo di parlare di sé senza freni o peli sulla lingua. Il passato, gli amori e gli errori ma anche tanti aneddoti curiosi tra matrimoni e droghe.

Patty Pravo: le droghe e i matrimoni

Patty Pravo

Nel corso dell’intervista al Corriere, Patty Pravo non ha nascosto di essere stata precoce nei rapporti intimi con la prima volta a 14 anni e il desiderio di riprovare quella sensazione raccontato anche ai nonni che erano piuttosto liberi di mente e non le dissero nessuna cosa particolare.

E forse proprio questa libertà ha poi portato nel tempo l’artista a vivere la sua vita anche con qualche eccesso: “Le droghe le ho provate tutte, tranne la cocaina che mi fa schifo. Canne, anfetamine, acidi: non era robaccia come adesso, che ti ammazza. Fu il mio periodo rockettaro. Poi sono andata in America e ho smesso”, ha detto la cantante riguardo soprattutto il periodo in cui frequentava l’artista Mario Schifano.

Particolari spunti arrivano dal rapporto con gli uomini ed in particolar e i matrimoni (5) di cui “tre veri” a detta sua.

Dopo aver parlato dei primi due, la cantante si è soffermata sul rapporto con Riccardo Fogli che aveva lasciato i Pooh per lei: “Come dargli torto? (Patty sorride). In realtà ho saputo solo dopo che il suo manager l’aveva costretto a scegliere: non avrei mai voluto che si separasse dagli altri. Ci sposammo in Scozia, con il rito celtico”.

E su questo poi: “Ero a Londra per incidere un disco di Vangelis, quando incontrai Paul Martinez, che suonava il basso, e Paul Jeffrey, alla chitarra. Erano bellissimi, e ci amammo in tre anche perché gelosa non lo sono mai stata. C’era semmai una certa confusione. Aspettavo Martinez a Roma per partire insieme per un viaggio, quando mi dissero: “Qui sotto c’è un signore per lei con delle valigie bianche”. Una cosa cheap, che Martinez non avrebbe mai fatto. Infatti era Jeffrey: avevo sbagliato Paul. Il viaggio però riuscì lo stesso”.

E tra i due alla fine vinse Martinez: “Erano sempre loro a volersi sposare, e mi pareva brutto dire di no. Però in America andai con Jeffrey: scendemmo allo Chateau Marmont, a Los Angeles, e ci restammo un anno. Il problema sorse quando a San Francisco incontrai un altro musicista, Jack Johnson. Stracciai contratti miliardari con Jeffrey e lo lasciai lì. Ma venne fuori che le nozze con Baldieri non erano state annullate. L’avvocato mi tranquillizzò: la bigamia era punita; ma io sarei stata trigama. E la trigamia nel codice penale non è contemplata”, ha detto la Pravo che si dichiara felicemente single.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell'artista:

