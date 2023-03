Tornata in onda con C’è posta per Te, Maria De Filippi ha voluto mandare un messaggio ai fan dopo la morte di Maurizio Costanzo.

C’era grande attesa per il ritorno ufficiale di Maria De Filippi in tv dopo la triste morte del marito Maurizio Costanzo. Il primo atto è stata la messa in onda di ‘C’è posta per Te‘, puntata registrata prima della terribile perdita avuta dalla Queen di Mediaset. Ma proprio in occasione della diretta tv del programma sabato sera, ecco che la conduttrice ha voluto mandare un messaggio molto sentito ai suoi fan e telespettatori.

Maria De Filippi, il messaggio da brividi ai telespettatori

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione”, le prime parole di Maria De Filippi apparse all’inizio della puntata di C’è posta per Te con una grafica ideata di proposito prima della messa in onda della trasmissione.

“Per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”. Ovviamente firmato “Maria”.

Un messaggio da brividi che conferma il legame molto forte e intenso tra la regina di Mediaset e dei programmi di Canale 5 e i suoi telespettatori che sono rimasti molto colpiti dalla forza della donna che tornerà in tv di nuovo con Amici e anche con Uomini e Donne tra domenica (puntata registrata del talent) e lunedì col format pomeridiano dei vari troni – classico e over -.

Proprio in occasione delle recenti riprese delle registrazioni dei suoi programmi, la presentatrice aveva spiegato perché non si è voluta prendere una pausa più ampia dopo il brutto lutto. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, erano state le sue parole.

Di seguito il post su Twitter di C’è Posta per Te con il messaggio della conduttrice:

Maria pic.twitter.com/ZOdQNOkCzh — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 4, 2023

